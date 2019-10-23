在台殺害港籍女友的港人陳同佳，近期透過港府表達有意願來台投案，民進黨府院黨團昨達成共識，發函給港府希望派檢警押解犯嫌來台，若陳以自由行來台，一定會逮捕審判，傳出有綠委擔心該案影響選情，民進黨主席卓榮泰今下午出席中執會前受訪表示，港府要讓人來就來，我們要去接不讓我們接，完全可以看到是香港單方的行為，傷害我們的主權。
卓榮泰表示，陳同佳案府跟院是前一定有做沙盤推演，黨則是從旁提供意見，一開始我們在站國家主權、國家司法管轄權上明確表達意見，今天可以看到完全是香港單方的行為，人要讓他來就來，不讓我們派人去接就不讓我們接，雙方沒有互助協議，總是要接受單方行為，對我們主權是傷害。
卓榮泰說，後續希望整件事圓滿，達到對於國內犯罪行為人司法管轄權確認，進一步希望能跟其他國家地區推動司法互助協議，有助於全球治安防恐行為，身為國際一份子該有的責任。
(中時 )
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