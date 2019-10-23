針對在台犯殺人罪的港人陳同佳願來台投案引發台港角力，國民黨總統參選人韓國瑜今（23）日上午表示，政府的政策髮夾彎太明顯，蔡英文與民進黨政府聲稱最會維護台灣主權，但從這幾天的變化看來，很明顯是放棄台灣的主權，因為人民憤怒的聲音出來了，所以趕快轉彎。

他質疑，蔡英文總統的宣布，要怎麼跟行政院長蘇貞昌與內政部長徐國勇交代？雙方說的政策、方法都不一樣，處理的手段也不一樣，希望口口聲聲愛主權的民進黨政府，千萬不要做傷害主權與司法權的事。

韓國瑜今日上午與大阿里山地區果農、茶農、觀光業者座談，面對茶農反映的困境，韓國瑜強調，可在全球使用筷子的國家、例如日韓等地，加強推廣台灣茶。

他在接受媒體聯訪時補充說明，台灣茶有獨特性與優越性，政府一定要幫助茶農外銷，全世界筷子文化的地區，對茶葉的依賴度較高，機會比較大，是台灣茶葉可以加大力道推廣的地區；但歐美地區若喜歡台灣茶，當然也不會放棄，兩者完全沒衝突。

媒體問及故宮展品一次展出問題，韓國瑜說明，這是先前在與觀光產業協會交換意見時提出，目前故宮展出之展品約佔九分之一，其餘九分之八儲藏在山洞內，應思考故宮展覽空間是否予以擴大與提升；同時也告訴各界，台灣有如此豐富的文化寶藏，若與觀光產業結合，會帶來驚人的觀光客；至於空間如何提升與擴充，都是技術性問題，但觀光立國的精神，一定要大力推動。

(工商 )