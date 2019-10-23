完善的訓練計畫是成就運動者的重要基礎，但在高強度的訓練與競賽後，「如何快速修復」成為運動者一直以來所面臨的課題，UNDER ARMOUR推出新品「UA RECOVER」，運用礦物科技幫助運動者肌肉組織能快速回復到最佳狀態，繼續面對更強的訓練。

UNDER ARMOUR透過科學研發與數據研究，及經過全球超過百位運動員實測後，推出能幫助運動者修復的「UA RECOVER礦物科技」裝備，讓運動者在訓練、競賽、睡眠、休閒生活等狀態下，持續透過礦物科技給予身體能量回饋、幫助肌肉組織快速修復，做24小時不停歇的全面向提升！

UA推出市場首見修復裝備「UA RECOVER」系列服飾，幫助運動者360度全方位提升。(圖/UA提供)

此次「UA RECOVER」系列服飾中創新的「礦物科技內襯 (Mineral-lined fabric) 」的六角形印花，能吸收身體自然散發的熱能，轉化成能量後再回饋到肌肉與組織當中，加速血液循環及含氧量，使肌肉快速修復並幫助身體回到最佳狀態，此項科技在今年秋天被廣泛應用在休閒服飾上，讓運動者在睡眠與日常生活中能達到快速修復，迎接每天的挑戰。

UNDER ARMOUR 邀請中職新秀 林安可、健身女神 泱泱，一同探究身體修復對運動表現的重要性！(圖/UA提供)

此外，UNDER ARMOUR將於11月18日隨機抽出能參與「UA 360豪華體驗」的幸運兒1名(1人中獎2人同行)，凡是10月23日至11月15日加入UA武裝俱樂部會員，於UNDER ARMOUR直營門市或專櫃(不含outlet)消費滿2,000元，並上傳分享指定內容，有機會獲得體驗【UA 360全方位提升計劃】，內容包含可穿著UA RUSH& UA RECOVER科技裝備、參與VIP專業訓練課程、五星飯店睡眠修復，以及生活時尚棚拍攝影，有興趣的民眾可參閱UA官方粉絲團。

(中時 )