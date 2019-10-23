國民黨總統參選人韓國瑜23日上午在嘉義中埔鄉，與基層輔選幹部座談時，一名來自阿里山茶區的男性支持者建議，台灣高山都是跨年看日出的景點，希望韓國瑜當選後，未來在高山廣設升旗台，讓國旗重新飄揚；韓國瑜當場承諾，這是一定要做的，3000公尺以上高山廣設升旗台，當選後會盡量做。

韓國瑜在中埔鄉的座談會，現場氣氛非常熱烈，一位男性支持者自稱來自阿里山產茶區，建議韓國瑜當選後推廣台灣茶，建立製茶學校甚至大學部，台灣茶產業才能有年輕人就業，延續製茶產銷。

這名支持者話鋒一轉，提到看韓國瑜讓國旗重現，非常感動，他建議韓國瑜當選總統後，台灣所有高山一定要建立升旗台，像是玉山、合歡山、梨山、阿里山都是跨年看日出的好地方，有升旗台就能升旗，每年元旦讓國旗重新飄揚。

韓國瑜回應表示，台灣海拔超過3000公尺的高山很多，雖然全設升旗台不容易，但為宣揚愛國精神、愛國文化，會盡量來做。

(中時 )