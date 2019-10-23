台北市長柯文哲認為高鐵延伸宜蘭是「選舉到了就丟一堆計畫出來」。（陳俊雄攝）

中央計畫將高鐵延伸宜蘭初步規劃出爐，預定路線將通過翡翠水庫集水區，對此翡翠水庫管理局表示，為避免重蹈國道五號工程造成翡翠水庫每日20萬人用水量的永久損失、長達19年的水質黑暗期及增加2.4倍水庫淤積量之危機，呼籲北宜高鐵路線應避開翡翠水庫集水區。台北市長柯文哲對此也表示，「不要選舉到了就丟一堆計畫出來」。

翡管局表示，板二計畫即將完工通水，屆時翡翠水庫支援新北市板新地區每日最大水量將由目前72萬噸增加至100.5萬噸，供水人口將由500萬人增加至600萬人，超過台灣四分之一人口，重要性不言可喻。

翡管局指出，面對未來氣候變遷、豐枯加劇之極端氣候，短延時強降雨之降雨型態將更趨於常態，尤其新店溪上游南勢溪於2015年受到蘇迪勒颱風重創之經驗，更顯示翡翠水庫水源保護極為重要。

翡管局認為，為守護大台北600萬人飲用水安全，避免翡翠水庫集水區遭受破壞，呼籲北宜高鐵路線規畫避開翡翠水庫集水區。

台北市長柯文哲上午也針對高鐵延伸宜蘭表示，目前除有基隆輕軌、北宜直鐵、高鐵東延到宜蘭、台鐵優化等計畫，還有板南線延伸到汐止方案，加上國三、國五的公路運輸系統，「不要選舉到了丟一大堆計畫出來」。

柯文哲認為，現在需要的是一個基隆河谷的交通整合計畫，不是每天丟一個，所以他在議會就直接指出汐止民生線要暫緩，因為要搞定後再決定怎麼做，不可能每一條都要做。

(中時 )