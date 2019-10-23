在台殺女友棄屍遭我方通緝的香港民眾陳同佳已經在今早9點香港出獄。原本政府拒絕他入境來台投案，但陸委會天下午希望香港協助我方刑事局幹員赴港人員確認嫌犯身分與帶回。但刑事局上午表示，目前並未派前往香港，且陳同佳獲釋後已經是自由人，沒有理由去香港帶人。

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