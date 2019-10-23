大政治大爆卦-無色覺醒》DPP行騙天下？ 說好將人帶回受審 但陳同佳自由了 14:092019/10/23 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》DPP行騙天下? 說好將人帶回受審 但陳同佳自由了 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在台殺女友棄屍遭我方通緝的香港民眾陳同佳已經在今早9點香港出獄。原本政府拒絕他入境來台投案，但陸委會天下午希望香港協助我方刑事局幹員赴港人員確認嫌犯身分與帶回。但刑事局上午表示，目前並未派前往香港，且陳同佳獲釋後已經是自由人，沒有理由去香港帶人。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #陳同佳 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 徐國勇：陳同佳若現身台灣逮捕抓人 網友狂噓 16:362019/10/21 政治 蔡政府指控陳同佳被自首 范世平轟：怎不讓陳來台揭發林鄭？ 11:532019/10/22 政治 陳同佳是否「被自首」 陸媒：讓他去台灣說 12:222019/10/22 兩岸 蘇貞昌：只要陳同佳一入境 立刻將他逮捕 16:212019/10/22 政治 范世平轟 怎不讓陳來台揭發林鄭 01:162019/10/23 兩岸要聞 陳同佳獲釋 前府發言人：蔡應為縱放殺人犯道歉！ 09:442019/10/23 政治 管浩鳴︰陳同佳非「被自首」未知出獄後安排 09:572019/10/23 兩岸 押解陳同佳來台 親北京港媒罵翻 11:042019/10/23 國際 牧師管浩鳴：陳同佳今日不會赴台 盼得到公平審訊 12:372019/10/23 兩岸 陳同佳案 國安局長：密切注意中 12:432019/10/23 政治 政治熱門新聞 阿扁大讚韓國瑜？做到這16字就能選贏！ - 政治 再度公布對決陳明文民調 林國慶這兩處狂輸 - 政治 陳同佳案髮夾彎？蔡英文慘遭嗆22字 - 政治 國民黨中常會無異議開鍘 李正皓、鄭佩芬「罪狀」曝光 - 政治 黃暐瀚揭陳同佳案真相 打臉蔡「談判專家」！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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