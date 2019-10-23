少女遭侵犯後覺得自己很髒，每想到一次就會拿刀子割自己手腕一次。(民眾提供／吳建輝彰化提供)

彰化一名28歲女子，本月在田尾某公園服勞動役時，疑似遭督導執行義務勞役的陳姓村長性侵，除上下其手撫摸，甚至親吻女子，但陳姓村長則喊冤自己是清白的，表示該村服勞動役人數超過2百人，都沒有發生過，懷疑女子可能因排班問題及不想做太累的工作而誣陷他。彰化地檢署22日到村長住所進行搜索並將她拘提到案，認涉犯刑法妨害性自主罪嫌，且有滅證之虞，向法院聲押，但23日彰化地方法院諭知交保20萬元並限制住居。

該女子因偽造有價證券罪遭判刑，聲請易服社會勞動，每日8小時共十次，本月17、20日及其它社會勞動人到田尾某公園打掃時，陳姓村長分別以按摩及打掃為由，將女子帶到附近工寮性侵，少女無力反抗且擔心對方傷害她，回家哭著告訴母親及律師，第二次才用手機偷錄下當時遭侵犯的對話。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，21日接獲通報某鄉陳姓村長利用督導執行義務勞務之機會，涉嫌性侵服義務勞務之女子，隨即指派婦幼組專責檢察官陳昭蓉指揮北斗分局偵辦，21晚間問訊被害人，22日即對陳姓村長住處及相關處所進行搜索，並拘提陳嫌到案，經檢察官訊問後，認陳嫌對女子有親吻及撫摸行為，涉犯刑法妨礙性自主罪嫌，23日凌晨向法院聲請羈押禁見。

葉建成指出，彰化地檢署經審查後遴選該鄉公所為義務勞務執行機構，在由鄉公所委由陳姓村長直興機構督導，自2011年起該機構共接受義務勞務執行個案達216，以履行完成191件，執行創況正常，每年除招開勞動義務機構聯繫會議外，也會有觀護人固定查訪，但期間並未有執行個案反應陳姓村長有任何不當行為。

彰化地檢署表示，對本案有義務勞務執行機溝督導，疑似對執行勞務之受刑人有性侵害突發個案深表遺憾，未來會加強義務勞務執行機夠之查訪監督，避免衍生不法情事，對於本案陳姓犯嫌涉案部分，將加速從嚴偵辦，展現追訴不法之決心。

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