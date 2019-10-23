設施多處損壞，環境髒亂，孩子也不敢來學校運動。（張毓翎攝）

新生分校由陽明醫院投標成功、獲得認養，未來預計將規畫做長照相關服務。（張毓翎攝）

嘉義縣不少遍遠學校，因學生日漸流失而廢校，六腳國小新生分校在3年前被裁撤後，今年由陽明醫院投標成功、獲得認養，不過，最近有居民投訴，目前仍代管新生分校的六腳國小疏於管理，校內環境衛生差，許多流浪狗群聚，追逐來運動的人；六腳國小回應，今年已陸續進行修剪野草等工程，待下個月轉交給醫院前，將再進行環境整理。

「竹子腳」為六腳鄉竹本、永賢村的舊稱，隨著人口外流造成村落高齡化，村莊逐漸失去往日風華，竹子腳唯一的小學「新生國小」設立於民國36年，在興盛時期，各年級人數能逾百人，受到少子化衝擊，學校近年面臨被裁撤的危機，13年前被併入六腳國小轉成分校，隔年又變為分班，於2017年正式廢校。

陳姓村民苦嘆，學校有PU跑道、盪鞦韆及溜滑梯等設施，不僅為2村居民唯一運動之處，也是孩子的玩樂場所，自從學校被廢校後，設施多處損壞，垃圾丟棄月餘未清，雜草叢生，環境變得極為髒亂，更有大群的野狗在周圍徘徊，使來散步的老人家不堪其擾，希望管理單位能盡速處理，還給居民優質的休閒空間。

對此，六腳國小表示，學校已經預定給陽明醫院認養，正在進行庶務行政的部分，預計1個月左右成交，日前有與當地居民開2次公聽會，未來管理單位會變成陽明醫院，目前一切運作都在軌道上，之後也一定派人清理周遭的環境。

六腳國小也喊冤，今年5月有請人員至新生廢校修剪雜草、樹木等，7月也剪過一次，但由於校內只有1名工友，不只要處理本校、新生的環境，還有崩山分校，實在自顧不暇，盼當地居民能一起協助學校，維持校園整潔。

(中時 )