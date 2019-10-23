桃園市議會議長邱奕勝（中）將接任國民黨桃園市黨部主委，將負責總統提名人韓國瑜及立委參選人在桃園市選情的操盤。（邱奕勝提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市議會議長邱奕勝（左二）將接任國民黨桃園市黨部主委，將負責總統提名人韓國瑜及立委參選人在桃園市選情的操盤。（邱奕勝提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市議會議長邱奕勝28日將接國民黨桃園市黨部主委，全力輔選韓國瑜勝選總統！現任市黨部主委楊敏盛因為年事已高，確定將於25日卸任，而接任的邱奕勝，目前除為韓國瑜桃園市競選總部主委，他指出，國民黨已度過4年前的谷底，韓將在月底或11月初到桃園造勢，預計與婦女會、婦聯會、青工會等婦女或青年組織與韓國瑜互動。

邱奕勝認為，韓國瑜桃園選情相當樂觀，他與市長鄭文燦，各接藍、綠兩黨總統提名人韓國瑜、蔡英文桃園市總部主委，府會龍頭各自操盤，也讓選情更加激烈，不過輔選並不會影響到地方建設，公歸公私歸私，府會龍頭不受影響。

邱奕勝表示，蔡英文不滿意度超過6成，施政方向悖離民意，將會全力輔選，衝刺總統與立委選情，強調不會因為換了主委而有任何影響，他認為現為人心思變的時代，國民黨推出的人選，勝選機會相對大了許多。

邱奕勝強調，4年前桃園的谷底已經過去了，桃園鄉親也給了蔡總統機會，但事實上這幾年這個蔡總統的施政方向，跟民意的差距非常大，認為桃園鄉親會給韓國瑜一個機會，韓國瑜預計將於本月底或下月初，將再度北上到桃園與鄉親面對面，預估待1天，將衝刺選票。

(中時 )