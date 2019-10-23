空大慶祝33周年校慶，」校長陳松柏率領師生約65人騎鐵馬環島，宣傳減碳旅行方式，宣傳環保愛地球，讓校慶活動更別具意義。日前抵達台中北屯區仁美公園，配合當地警方宣導交通安全，警方呼籲，10月份交通新制上路，尊重行人路權並加強自行車用路安全宣導。

展開為期10天「鐵馬環台做環保」活動，串聯全國各縣市空大13個學習指導中心教職員生，當天校長陳松柏帶領15名教職員與副校長沈中元率領師生約50人單車，分別抵達台中北屯區仁美公園大會師，響應節能環保，並協助警方宣導行人路權，表達愛地球、台灣的心。

「尊重行人路權人人有責、今天禮讓行人了沒？」警方指出，當行人穿越道，汽、機車應禮讓行人通過路口，自行車應聽從指揮通過路口，不得強行進入行人穿越道，使行人分散成2旁，不得強行進入行人穿越道，造成行人驚嚇、後退或停等致發生交通事故。

台中市警5分局長郭士傑說，很多車禍肇事為汽車未禮讓穿越道的行人先行，發生碰撞、死亡；道路交通管理處罰條例第44、48條及道路交通安全規則第103條明文規定禮讓行人原則，路口無人指揮，汽車在行人穿越道距離行人行進方向1個車道（約3公尺）內應禮讓行人先行。

(中時 )