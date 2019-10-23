泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）今年7月才冊封34歲少將詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）為妃子，不到三個月便被以「對國王不忠」，泰王已撤銷詩妮娜所有的軍銜和妃子頭銜。細數泰王的前妻，其中許多人名聲不但變糟，下場淒涼，家人還入獄。

泰王瓦吉拉隆功自13歲起就到英國及澳洲留學，1972封為王儲，但長居海外。他是一名飛機迷，擁有機師牌照，常四度娶妻，第一名儲妃是表妹索姆沙瓦利公主（Soamsawali Kitiyakara），第二任妻子是女演員馬希多（Sujaree Mahidol）兩年後又鬧離婚，瓦吉拉隆功指責女方通姦，令4名兒子失去繼承權及王室地位。她逃到美國，還與4名兒子斷絕關係。

2001年瓦吉拉隆功再娶第三任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee），不過卻被爆出一段不雅影片，指她在眾多隨從面前袒胸露乳引起軒然大波，2014年，泰國王室指控西拉米親人涉貪，免除其王室姓氏及把她逐出王室。當時她的雙親更被以冒犯君主罪逮捕、入獄。

美國康奈爾大學歷史和泰國研究教授洛斯（Tamara Loos）說：「國王發出了一個信號，就是你千萬不能惹怒他，一旦你失去他的好感，便無法掌控自己的命運。他的每一個舉動，都顯示他不受約束地可濫用權力。」

(中時電子報)