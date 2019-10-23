藝人小禎和「壁紙小開」丁春霆戀情曝光，並坦承已簽字離婚，和李進良糾葛12年的婚姻終於畫下句點，由於兩人多次分分合合，連好友狄志偉都形容佳偶變怨偶，外界好奇，這次為什麼能了斷？兩性專家鄧惠文點出關鍵表示，婚姻中最怕一件事，就是「無法喚回愛」。

《早安健康》報導，鄧惠文指出，「婚內失戀」這種問題，不像單身失戀一樣可以快速解決，大部分女性在放棄婚姻之前，還是想盡力挽回，但關鍵在於能不能喚回愛，若拚命挽回卻喚不回愛，稍一不慎就會變得很像怨婦，變成婚姻的致命傷。

鄧惠文說舉例，包括「你都不想跟我說話嗎？」、「你很久沒有正眼看過我」、「為什麼你都不會想找我一起做什麼？」…等話語，雖然帶著某種需索，卻顯示出對於彼此距離的擔憂，當被失戀的感覺逼到絕境，關係就會愈來愈糟，並且給對方帶來強大的壓力，而一般人對於壓力的本能反應就是逃避。

鄧惠文提醒，停止惡性循環的第一步就是認清自己的狀態，對伴侶說話前，想像自己對著鏡子呈現出的模樣，因為愛應該是美好、愉快的感覺，絕對無法用空虛、黑暗、含怨不滿的方式索取。

(中時電子報)