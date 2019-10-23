史普林格世界大賽連5場開轟創紀錄。（嵌入自MLB臉書粉專）

太空人今天在世界大賽首戰4比5不敵國民，但「春天哥」史普林格（George Springer）在7局下開轟，不僅是他季後賽生涯第14轟，也是個人在世界大賽連5場敲出全壘打，創下大聯盟新猷。

史普林格上次參加世界大賽是2017年，當時他一掃首戰4K的恥辱，系列賽7戰共敲5轟，幫助太空人力克道奇，奪得隊史首座世界大賽冠軍。史普林格不但榮膺MVP，也在G4到G7連4戰開轟，今天再轟締造新猷，超越「十月先生」瑞基傑克森（Reggie Jackson）與「鐵馬」路蓋瑞（Lou Gehrig）。

「紀錄很酷、很棒，但我不太在乎，我寧願贏球。」史普林格說。

史普林格8局下擊出的深遠飛球沒出牆，變成二壘打。（路透）

其實春天哥還有機會挽回太空人的敗局，他在8下3比5落後時，敲出中右外野深遠飛球，滿心以為能飛出牆外，沒有認真跑壘，結果球中牆彈回，史普林格送回了二壘跑者，自己卻只跑上二壘。1出局進占二壘或三壘的差距極大，太空人最後果然沒能跑回追平分，留下滿壘殘壘。

在世界大賽G1之前，史普林格今年季後賽頗為安靜，打擊率僅1成52，敲出2轟還領了15張老K。如今重現關鍵先生身手，雖然首戰略有瑕疵，就看後幾場能否討回來了。

(中時電子報)