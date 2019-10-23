民進黨上周三的中執會，因出席人數不足流會，未能通過不分區立委提名名單，黨中央今天再度召開中執會，會前民進黨主席卓榮泰受訪表示，所剩時間非常有限，多方衡量今天一定要通過不分區立委提名委員會名單，會將上次名單送交中執會討論，希望在僅剩的2周內完成不分區立委名單。

據悉，黨中央規畫不分區立委提名委員會草案名單如下，黨主席卓榮泰擔任召集人，其餘成員包括總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、文化部長鄭麗君、行政院前副院長林錫耀、基隆市長林右昌、總統府資政陳博志、民進黨仲裁會委員陳傳岳。

針對上周中執會流會，卓榮泰說，上周有些身具候選人的中執委在選區忙選舉活動，有些地方首長沒來，導致請假人數較多，這次事前有先請組織部、秘書處先邀請中執委，今天把手邊的是暫時排開，一定要來開會，希望今天能通過不分去提名委員會名單，用最短的時間針對不分區立委人選達成共識。

媒體詢問今天提送中執會的不分區提名委員名單是否有調整，卓榮泰說，按照上次提名委員會名單送出，中執委若有詢問會一一解釋說明，希望大家支持委員會組成，有利後續程序進行。

至於蘇震清擔憂被排除在不分區立委安全名單內，質疑黨中央違背當初選區協調承諾，揚言不排除參選，卓榮泰說，雙方有透過通訊軟體表達意見，了解蘇的心情，我們都希望全黨都能為黨順利發展爭取更多支持共同努力，我們這點是有共識。

針對蘇震清案黨中央今將召開廉政會，卓榮泰強調，怎麼處理他沒意見，也不能事前表達意見，他們會按照程序進行。

(中時 )