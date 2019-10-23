推動產學零距離，國立中興大學攜手企業、打造「興學塾企業導師」的職涯輔導平台，第六屆課程23日啟動，透過職能講座、企業參訪與業師授課等方式，幫助學生提早了解職場、發掘自己真正興趣，今年畢業即進入藥廠工作的校友王彥婷也現身會場分享經驗。

興大校長薛富盛與矽品公司、永豐銀行、永信藥廠、味丹企業、台泥公司代表一同啟動第六屆「興學塾企業導師」課程，校方指出，此課程融合產業趨勢、企業參訪與實習暨就業媒合、業師諮詢、職能講座等方面，幫助在校生了解產業趨勢與企業。

薛富盛表示，加入興學塾的企業不斷增加，今年台泥公司也加入，透過課程幫助學生在校時就與企業鏈結。矽品公司代表指出，課程透過各種形式的活動幫助學生學習，目前在該公司任職的興大校友多達200人，其中近8成是近5年加入的，興學塾與產學合作的成效由此可見。

今年從興大畢業的王彥婷說，研究所二年級時參加此課程，透過業師授課了解藥廠營運流程、作業模式，感覺企業理念與自己契合，畢業後即進入永信工作，學就業達到無縫接軌。

(中時 )