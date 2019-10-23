教育部21日於臉書粉專上貼出8張學生服照，在姓名一欄上刺有特殊稱號，並帶有侮辱性字眼，如：「那個沒屌的」、「娘炮」等等。文中指出，8個名字揭露了8位時下網路或影劇名人的霸凌歷史，藉著10月為反霸凌月，以「制服上的每一筆畫，都是一道傷口」來打響反霸凌號角，向國人宣傳反霸凌重要性，並鼓勵受霸凌者「不要被別人的標籤，限縮自己真實的模樣」。

10月為教育部反霸凌宣導月，整個月份，在教部臉書上分享許多反霸凌文宣。19日張貼了類電影海報《我忘記你的名字》，以同名電影「你的名字」為標語，號召校園反霸凌。21日則張貼出了8張刺著帶有霸凌言語的學生制服，表示對應了8位名人，也曾經歷過被霸凌的痛苦，同時預告今（23）日將揭曉謎底，邀請民眾一起聽聽名人們的故事。

19日張貼了類電影海報《我忘記你的名字》，以同名電影「你的名字」為標語，號召校園反霸凌。（摘自教育部臉書）

教部張貼的8張照片分別刺上了「那個沒屌的」、「娘炮」、「太平洋」、「高額頭」、「歐羅肥」、「綠茶婊」、「醜矮子」、「自己為混血」。教部想藉此強調，「制服上的每一筆畫，都是一道傷口；每一個污名化的綽號，背後都是一個受傷的靈魂」。藉由和網友互動尋找制服主人的過程中，認真了解與重視霸凌事件，再藉由名人現在在螢光幕前成功的形象，鼓舞受霸凌者「他們並未被過去的經歷，限制了未來」。

教部21日張貼出了8張刺著帶有霸凌言語的學生制服，表示對應了8位名人，也曾經歷過被霸凌的痛苦，同時預告今（23）日將揭曉謎底。（摘自教育部臉書／中時電子報合成）

教部想藉此強調，「制服上的每一筆畫，都是一道傷口；每一個污名化的綽號，背後都是一個受傷的靈魂」。（摘自教育部臉書／中時電子報合成）

教育部指出，面對校園霸凌，不能單方面地「解決」霸凌者，而應由專業輔導人員協助，讓衝突雙方對話，修復彼此受傷的關係，才有可能創造改變的契機。23日將陸續上傳8件制服主人的影片故事，他們皆是自願參與這項企畫，希望透過影片中自己的現身說法及自揭瘡疤，鼓勵霸凌受害者勇敢走出來，尋求師長或專業人士協助。

21日教育部貼出此一系列反霸凌文宣後，獲得廣泛回響，超過3萬人於粉絲專頁上按讚，及超過1萬次分享。教育部長潘文忠今受訪表示，透過「你的標籤，我的驕傲」的口號，不要見別人不太一樣，就隨意貼上標籤。鼓勵曾有被霸凌經驗的人，讓他們瞭解自己是「夠好的」，要勇敢走出陰影，更加肯定自己，活出真實的自己。

你的標籤我的驕傲——前導影片。（摘自教育部臉書）

(中時電子報)