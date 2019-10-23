劇組與鳳小岳（左）、陳妍希（右）幫張書豪（中）驚喜慶生。（好好看文創提供）

由滿滿額娛樂以及好好看文創聯合出品／製作，《比悲傷更悲傷的故事》幕後原班人馬再次聯手拍攝的偶像公路愛情喜劇《跟你老婆去旅行》，終於在加拿大寒風中，完成近月追逐楓雪美景拍攝行程。

導演林孝謙、編劇呂安弦直說此次跨國拍攝經驗太寶貴；3位主角鳳小岳、陳妍希、張書豪除了對加拿大楓景依依不捨，此行更培養出珍貴默契與情誼。

由於加拿大殺青日10月22日正巧是張書豪生日，劇組眾人還輪番幫張書豪慶生讓他驚喜不斷。張書豪感動直說：「今天最浪漫與最溫暖的事情同時發生！之前劇組已經先幫我切過蛋糕，而且還2個蛋糕；沒想到陳妍希還記得我曾經說過想吃某家拉麵，結果到了晚上11點，她還自己走路去那家店買拉麵送來給我。」

該片遠征加拿大，跨國拍攝規模之大可說台灣電影少有。導演林孝謙跟編劇呂安弦收穫滿滿：「在加拿大拍片分秒必爭，但因為跨國劇組必需中、英、法文三語交錯進行，每次拍攝都是人力協調大考驗。」

從魁北克、多倫多到蒙特婁，天氣讓他們最難忘：「加拿大的秋天，美就是美在不可捉摸，天氣變化產生很多意外美感，尤其楓紅遠比勘景時所見的綠葉更美得超乎想像。」

鳳小岳、陳妍希、張書豪組成全新金三角浪漫搭檔，對加拿大戲份殺青充滿感觸。陳妍希表示：「好想繼續再拍下去，好多漂亮景色，尤其是楓葉。來這裡拍公路愛情電影，真是很幸福的事。」鳳小岳除了不捨加拿大美景，更「不捨劇組人員在半夜2、3度寒風中拍攝的辛勞」；張書豪覺得：此次來加拿大對大家充滿各種挑戰，就像一起完成一個不可能的任務；「祕密武器」麥克隋也表示：「很感傷加拿大行程結束，因為在這認識好多朋友，很依依不捨。」

《跟你老婆去旅行》預計2019年11月下旬殺青，並預計於2020年秋季上映。

(旺報 )