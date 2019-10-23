陳同佳案成綠「照妖鏡」？！ 蔡政府再「髮夾彎」

港女命案兇嫌陳同佳願來台投案，蔡政府原先口徑一致擬拒收，引發諸多批評。韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千列出五點，稱蔡原本拒絕接收是為了選票考量，現在假裝接受又是為了選票考量，「蔡英文的腦袋除了選票，就真的沒有其他的東西了嗎？」

蔡英文今出席金門「古寧頭戰役70周年金門紀念活動」，針對陳同佳案表示，既然香港政府不願行使管轄權，替受害的香港人伸張正義，「這件事就由我們中華民國、我們台灣處理」。

孫大千則在臉書指出，蔡英文現在是把台灣人民都當成是傻子？到現在還在用盡心思來做政治計算，真的對得起一條無辜的性命嗎？孫列出五點質疑，首先，他說如果不是因為蔡英文政府刻意「反送台」，只是為了繼續燒「反送中」這把火，民進黨政府會眼睜睜的把一位願意自首的殺人犯拒之於國門之外？二、如果不是因為蔡政府為了考量選舉利益，而罔顧一位無辜女孩的性命，台灣人民有必要吃飽沒事幹的如此群情激憤嗎？三、香港刑事訴訟條例中明文規定，境外犯罪，必須被害人當時人在香港，香港法院才有審判權。蔡英文身為一位留英的法學博士，現在來鬼扯什麼「不樂見香港政府拒絕行使管轄權」，難道連法條都沒有看懂？

第四點、如果不是因為民怨沸騰到一發而不可收拾，蔡英文政府會如此迅速地改變原先拖拖拉拉，不乾不脆的立場，立即表態做樣子，派檢警赴香港接洽處理嗎？第五、 既然陳同佳是台灣的通緝犯，為什麼政府不接受陳同佳的自首呢？一方面發佈通緝令，另一方面卻又對陳同佳進行入境管制，這不是自相矛盾嗎？

他諷刺表示，原本拒絕接收是為選票考量，現在假裝接受又是為選票考量，蔡英文的腦袋除了選票，就真的沒有其他的東西了嗎？

(中時電子報)