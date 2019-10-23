日本成人產業第一大品牌SOFT ON DEMAND(簡稱SOD)今(22日) 正式宣佈，將在11月15、16日攜手台灣正版成人品牌「尻尻會社」在台舉辦「SOD女子社員酒場海外初派遣-台灣限定場」活動。除了「SOD女子社員酒場」活動之外，更加碼推出「SOD女子社員見面會」、「與SOD女子社員CHECK INN」合宿企劃，尻尻會社VIP會員更有機會抽中免費與女優合宿的機會！

來台成員優月真理奈。(SOD提供)

百聞不如一見！只有SOD能超越SOD！這次「SOD女子社員酒場」首次來台，當然派出四位重量級敢玩、會玩、懂玩出名的AV女優，包括SOD STAR的小泉ひなた(小泉日向)、 萌系小妖精葉月もえ (葉月萌) 、K罩杯的優月まりな(優月真理奈) 、H奶中文通的橘メアリー(橘瑪莉)，超豪華酒國女英豪要來挑戰台灣男子社員們好酒量！

在東京的「SOD女子社員酒場」，AV女優以白色緊身襯衫黑窄裙逐桌與客人聊天喝酒，但是在這次SOD與「尻尻會社」所推出的台灣限定場中，40位粉絲都能獲得SOD女子社員獨家特調一杯，四位SOD女子社員也會輪流到每桌乾杯聊天，每場SOD女子社員酒場活動更有106個超親密互動小遊戲，在台灣限定場中的女優不只穿OL裝更將有SOD女子換裝秀，超越東京「SOD女子社員酒場」的規模，敢玩！懂玩！想紓壓的台灣男子社員們快手刀衝一波SOD女子社員酒場！

而SOD與「尻尻會社」這次有個大膽的想法，推出「與SOD女子社員CHECK INN」活動，「尻尻会社」特別爭取到20個房間，讓男子社員們有機會享受驚喜合宿！其中更有4為尻尻會社的VIP會員有機會免費入住！四位AV女優將會分別居住在不同樓層，粉絲除了能和她們近水樓台度過一晚，當天晚上也將舉辦「火力加強版」的SOD女子社員酒場活動，除了輕食美饌吃喝到飽，SOD女子社員換上下班後的服裝，絕對讓你血脈賁張，更有女子社員私密小物大放送以及豐富刺激的互動內容和每人免費攝影、合照機會！滿滿120分鐘與SOD女子社員一起下班大解放！

(中時電子報)