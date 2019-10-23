民進黨台中市第5選區（北屯、北區）立委參選人莊競程，打出「青年有希望、兒少有人幫」政見，他主張每個家庭第2胎以後補助項目，除了放寬減稅標準，若當選將爭取中央編列預算補助營養午餐，減輕青年負擔，讓年輕人有希望，讓下一代更美好，搶攻年輕選票。

莊競程表示，育兒訴求貼近基層，引起許多年輕世代共鳴，認為台灣正面臨內外交迫的局面，讓他們失望、焦慮，甚至不敢生育，憂心養不起，希望能有1位務實、專業、對民主自由有更多認識的候選人、站出來當他們的代言人。

鼓勵年輕人參與公共事務，莊競程競選總部提供40歲以下「年輕世代、青年競X5」志工俱樂部平台，並由專人帶領，學習選舉的各項活動，經由選戰洗禮，讓青年了解民主選舉的過程，並充實自我，提升職場競爭力，打造1個世代共好的台灣。

莊競程指出，選舉期間，不但認識結交許多朋友，拓展人際關係，也能鍛練口才、開啟對話能力，找到自己的價值觀，以及增強自我的民主素養，這些都是學校學不到的實務經驗。

(中時 )