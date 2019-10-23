日本皇室昨（22）日依循古禮舉行「即位禮正殿之儀」，德仁正式登基成為日本天皇，共400名外國重要貴賓到場祝賀，不過烏克蘭第一夫人奧萊娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）卻因服裝問題被烏國網友罵翻，並非她品味不佳，而是她穿著檸檬黃禮服亮相，黃色過去被視為日本天皇專用色，網友批她對天皇不敬。

在 Instagram 查看這則貼文 Olena Zelenska（@olenazelenska_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 22 日 上午 4:01 張貼

烏克蘭第一夫人奧萊娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）22日以一身淡黃色修身禮服出席德仁天皇登基大典。（圖／達志影像、TPG）

俄羅斯衛星通訊社報導，奧萊娜昨日以一身淺黃色修身長禮服搭配同色系蕾絲手套出席德仁天皇即位儀式，儀態相當典雅大方，不過優雅的身段卻遭烏國網友猛烈砲轟。

有網友在臉書上轉發各國使節當天的服裝儀容，奧萊娜的穿著引發熱烈討論，網友Lesia Tkach回應：「外國代表從不會在日本的正式儀式上穿黃色衣服，這要嘛是對天皇表示不尊重，要嘛是想表現與日本皇室的關係。」網友Svetlana Ivanova留言附和：「不可能穿這種顏色的裙子！這是對天皇的侮辱！烏克蘭現在沒什麼會讓日本滿意了。」

另外網友Svetlana Korneeva毒蛇抨擊：「這對夫婦外交禮儀有問題。」

報導說，黃櫨染為天皇專用色，在即位或是重大儀式上會穿著黃櫨染袍，以表示隆重，德仁天皇昨天即位時，就是依循古禮，穿著黃櫨染袍登上即位寶座「高御座」。

不過黃櫨染色實際上比較接近深橘色或是褐色，媒體說它是用黃櫨和蘇木染製而成。黃櫨染的顏色象徵正中午太陽的顏色，日本神道教祭拜太陽神天照大神，而依據日本神話記載，天皇是天照大神後裔，因此日本8世紀時頒布了禁色令，規定黄櫨染為天皇專屬色，其他人都不能使用。不過時至今日，這項規定早就沒有強制力。

(中時電子報)