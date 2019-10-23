任勞任怨是多數人對馬兒的印象，一名網友將戲精馬金剛（Jingang）罷工的影片po上網，竟吸引200多萬人觀看影片。影片中的金剛因為超討厭被人騎，所以當客人或是飼主跨坐上來時，每當都直接腿軟倒地裝死，表示現在沒辦法工作啦！可愛又懶散的模樣讓網友全融化！
戲精馬「金剛」在網上爆紅，罷工的影片po出來，竟吸引了200多萬人觀看。金剛是知被飼養在牧場的馬，平日的工作需要被遊客騎乘，不料，它卻超討厭被騎，因此每當要上工時，它就會用盡全力扭動身體，乘客要跨坐上去時，它就直接腿軟倒地。即使飼主拿出紅蘿蔔誘惑，它仍舊堅定的倒地表達，工作誠可貴，食物價更高，若為懶惰故，兩者皆可拋的立場。甚至還會把眼睛閉上，舌頭掉出來，裝死裝的十分徹底。
不少網友看到影片後，紛紛笑回，工讀生出來啦！這也太可愛了！好聰明的馬，是戲精阿！裝死還不忘偷瞄鏡頭！罷工的舉動讓飼主看得又好氣又好笑！
(中時電子報)
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