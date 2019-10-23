橫跨乾溪的台中市霧峰區峰谷橋串聯台三線省道與台中市區，是霧峰山區民眾對外重要聯絡道路，但橋齡高達49年，且因橋面狹窄、每次僅容1車通行，市府日前進行拓寬改建，23日舉辦完工通車儀式，市長盧秀燕與地方居民攜手踏上峰谷橋，盼新橋能促進當地觀光發展。

盧秀燕與市議員李天生、張滄沂、林碧秀等人牽著地方耆老的手，一起踏上新鋪設的峰谷橋，她說，峰谷舊橋老舊且通洪斷面不足，前市長林佳龍去年開始改建，她上任後追加1600萬元擴大，不僅架高橋面，還將原本的單向擴建為雙向車道，取名為「峰谷二橋」。

建設局指出，市府原本編列3000萬元經費改建峰谷橋，但因其施做難度高、廠商投標意願低，歷經多次流標，市府又追加1600萬，不但拓寬車道為雙向，同時改善彎道視線不佳的問題、新增休憩平台，盼提升當地觀光發展。

峰谷橋串聯921地震園區、峰谷國小及圓滿教堂、霧峰高爾夫球場，為當地民眾重要進出道路，居民盼橋梁改建後能提升整體區域觀光及交通安全。

(中時 )