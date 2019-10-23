中山高大灣交流道貨櫃車翻覆 車流塞爆 15:002019/10/23 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 貨櫃車翻覆，駕駛自行脫困僅受輕傷。(台南市消防局提供，曹婷婷台南傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 這起貨櫃車翻覆意外，由於車體橫躺在路面，引發嚴重回堵。(台南市消防局提供，曹婷婷台南傳真) 國道1號南下324公里處（大灣交流道南下匝道口處），發生一起2部小客車和1部貨櫃車追撞事故，造成貨櫃車翻覆，整台車橫跨3車道，造成南下交通一度動彈不得，台南市消防局中午12點16分獲報，立刻派員趕往現場救援，駕駛自行脫困，並無明顯傷勢，婉拒就醫。 這起貨櫃車翻覆意外，由於車體橫躺在路面，引發嚴重回堵，全線封閉拖吊中。台南市永康分局立即派員警9名在南下北上2處交流道疏導欲往北上匝道車流暫時改道行駛，及疏導周邊交通道路保持暢通，並與高公局及國道警察保持熱線，立即協助處理。 (中時 ) #貨櫃車 #交流道 #匝道 #國道 #交通 也許您會感興趣 推薦閱讀 中彰快速路2車碰撞 休旅車起火貨車翻覆 09:282019/10/19 社會 年改下一波砍郵電事業？交通部：確定不調整 18:502019/10/19 生活 中山分局拍宣導短片 加強銀髮族交通安全觀念 21:492019/10/19 社會 酒駕追撞貨車 保時捷燒成廢鐵 04:102019/10/20 社會新聞 GoShare亂停 桃市府促業者改善 04:102019/10/20 地方新聞 林佳龍南下嘉義 掛保證全力支持水上高架化替代案 14:592019/10/21 生活 國3南下三鶯段4車追撞 7傷送醫 23:452019/10/21 社會 國道3車禍 男子自撞護欄命危送醫 12:382019/10/22 社會 男開電動車撞警車 新竹檢方不起訴 12:262019/10/23 社會 女子快速道路上逆向狂奔警急追護送就醫 13:142019/10/23 社會 社會熱門新聞 天菜哥哥輕生陪妹妹 母含淚揭真相 - 社會 男「大戰」蟑螂窩 一根火柴下去…後院不見了 - 社會 牧師管浩鳴：陳同佳今不會啟程赴台 - 社會 陳同佳案 網紅律師指蔡政府「這裡」出問題 - 社會 最新！警方已前往香港待命 準備「巧遇」陳同佳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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