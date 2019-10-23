這起貨櫃車翻覆意外，由於車體橫躺在路面，引發嚴重回堵。(台南市消防局提供，曹婷婷台南傳真)

國道1號南下324公里處（大灣交流道南下匝道口處），發生一起2部小客車和1部貨櫃車追撞事故，造成貨櫃車翻覆，整台車橫跨3車道，造成南下交通一度動彈不得，台南市消防局中午12點16分獲報，立刻派員趕往現場救援，駕駛自行脫困，並無明顯傷勢，婉拒就醫。

這起貨櫃車翻覆意外，由於車體橫躺在路面，引發嚴重回堵，全線封閉拖吊中。台南市永康分局立即派員警9名在南下北上2處交流道疏導欲往北上匝道車流暫時改道行駛，及疏導周邊交通道路保持暢通，並與高公局及國道警察保持熱線，立即協助處理。

(中時 )