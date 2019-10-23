港女命案凶嫌陳同佳來台投案引發爭議，藍營罵聲四起，痛批政治凌駕司法，黨主席吳敦義昨天面對媒體詢問此案是否由香港自行處理時卻說「都有道理」，被外界質疑與黨不同調，吳今天下午親上火線對外說明，長達7分鐘都低頭照稿朗讀聲明，似乎不敢「脫稿」演出。

國民黨中常會原本是閉門會議，今天接近兩點時，無預警地開放媒體進場，外界關切黨主席吳敦義將親自對外說明陳同佳來台投案，為自己昨天提及「屬人屬地都有道理」的說法辯護。吳下午在常會一開始便發表重要談話，只不過，全程低頭照稿朗讀，深怕出個差錯，就連語助詞也念了出來。

吳敦義改口強調刑法規定的「屬地主義」是國家主權繫屬於領土之上的根本道理；由於犯案地點是在台灣，殺人案的相關辦案跡證也都在台灣，我們是最有資格辦理此案，還給社會一個公平正義

對於蔡政府先拒絕嫌犯入境，之後又派員到香港接人，吳敦義痛批「政治髮夾彎」，蔡英文總統應該公開提出說明，以回應人民的質疑。

話鋒一轉，吳敦義說，國民黨一向主張應執行我方的司法管轄權，積極協助嫌犯陳同佳來台自首，這才是捍衛中華民國主權，同時為被害者求公道的恰當表現，「立場一貫」。

吳敦義嚴厲抨擊，反而，內政部長徐國勇卻說，「屬人主義優先，香港政府為什麼不審判」，這是對香港法律不了解的大外行說法；行政院長蘇貞昌更說，「陳同佳要來台灣是個陷阱，『我們不會上當』，香港政府之前不辦，現在要送來台灣，『非常詭異』」，說過這種話的政府現在卻派人去接，不是更詭異嗎？

吳敦義痛批，蔡英文還說，「香港政府拒絕行使管轄權，讓受害香港公民無法伸張正義，對香港長久來說是不好的，各國政府也都會感到非常頭痛」，中華民國政府不願意積極行使管轄權，口口聲聲維護主權的總統卻自喪國格，自貶主權，我才感覺很頭痛。

吳敦義認為，蔡政府應該對外說明決策流程與思維邏輯，更有必要對輕視我國的司法管轄權、忽視台灣與香港社會的公平正義，向台灣與香港的民眾道歉。明年也要下架這種失格又無能的政府，才能真正捍衛國家主權與追求公平正義。

＃2020大選 ＃吳敦義 ＃陳同佳來台投案

(中時 )