高雄是陸海空三軍的大本營，近年來市府地政局配合政策，以市地重劃、區段徵收等整體開發方式活化軍方閒置土地，並導入永續生態及共同管道等設計手法，在兼顧地方發展、生態環境的前提下，推動土地開發業務，因此第87期市地重劃區及第93期市地重劃區也榮獲2019年度城市工程品質獎金質獎的肯定。

地政局指出，第87期及第93期市地重劃區分別位於北高雄岡山區及南高雄鳳山區，原屬國軍眷村土地，皆具有濃厚的眷村歷史文化氣息，後因眷村搬遷而閒置；市府透過都市計畫變更，以市地重劃方式辦理土地開發，活化利用閒置土地，帶動地方發展，重劃完成後將成為岡山區及鳳山區最具發展潛力的南北雙星。

地政局長黃進雄表示，市地重劃工程攸關居民生活及城市建設基礎，地政局一直以來致力於提升工程品質及精進工程技術。近年來為配合市府路平政策及海綿城市概念，市地重劃工程採共同管道（纜線管路）及透水鋪面設計，雖然在施工過程中遭遇許多困難，所幸皆能一一克服，能夠獲得城市工程品質獎金質獎殊榮，證明地政局團隊對公共工程的用心及努力。

(旺報 )