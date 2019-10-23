軍公教網路之聲直播電台的直播影片

港男陳同佳案，蔡政府再度上演髮夾灣，第一時間拒收，之後又態度轉變「要辦」。全國公務人員協會榮譽理事長李來希怒轟「嘴砲治國 訟棍當家 全民陪葬」，更說韓國瑜曾批3位台大法律總統搞殘台灣經濟，他深表認同。

李來希今（23日）早在【軍公教網路之聲直播電台】臉書直播影片聊到陳同佳案，直指蔡政府「嘴砲治國 訟棍當家 全民陪葬」，李來希說，「我們總統是讀法律的，聽說是個博士，現在是不是博士還搞不清楚..就算她不是博士，好歹也是台大法律系畢業的」，另內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥，以及行政院長蘇貞昌，通通都是法律系畢業的。

李來希批評「這些法律系的高材生，佔住國家高位，最近講的話『牛頭不對馬嘴』，早上一套、下午一套、半夜再一套…請問我們要相信哪一套？半夜起來吃西瓜講的那一套？」

李來希表示，這些法律系高材生佔住國家高位，利用香港反送中事件，來挽救治國無方的蔡英文民調，搬出5個跟逃犯條例無關的訴求，法律問題政治解決，政治問題法律解決，拿錯處方開錯藥。

李來希認為，蘇貞昌說陳嫌是「被說服投案」，這說法很好笑。陳同佳在台灣犯案罪證確鑿，在香港服刑期滿後，他還能在香港找到工作嗎？人盡皆知他殺了人，他還能謀生活嗎？不自首他能幹嘛？

李來希更提到，韓國瑜曾批3位台大法律總統搞殘台灣經濟，他深表同意。

李來希說，陳同佳案一點都不複雜，就是「依法論法」，為什麼會變成這樣子？就是有人想利用這事件，牟取政治利益。

網友也紛紛回應「早上講一套、下午講一套、半夜翻身又一套」，訟棍當家結果，全民要陪葬。說得好!」、「因為是訟棍只要對他們有利的才算數」、「蘇貞昌律師.徐國勇律師.蔡清祥法務部長：應該回學校重修法學教育：陳同佳案丟法律人顔面。原授業教授面子也丟光了」。

(中時電子報)