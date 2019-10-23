台中市政府教育局舉辦全國花燈競賽，邀請各地花燈高手角逐燈王寶座。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

迎接2020台灣燈會，台中市政府教育局舉辦全國花燈競賽，邀請各地花燈高手角逐燈王寶座，總獎金高達290萬元！競賽分為親子組（國小、幼兒園）、國中組、高中職組、大專及社會組、機關團體組共5組，將自11月1日起至12月22日止開放網路報名。

教育局說明，這次競賽獎項有燈王獎錄取5組，每組獎金50,000元；特優獎錄取45組，每組獎金15,000元；優等獎錄取100組，每組獎金8,000元；甲等獎錄取150組，每組獎金5,000元；佳作獎錄取250組，每組獎金1,500元。

教育局指出，其中，還特別設最佳人氣花燈特別獎，採用台中市政府iVoting網路投票系統，將於明年2月9日至19日開放民眾投票，從特優獎作品中票選最佳者1名，再加發獎金50,000元。

2020台灣燈會即將在台中登場，歡迎民眾一起走訪后里森林及馬場園區的主展區（展期自2020年2月8日至23日）及文心森林公園副展區（展期自2019年12月21日至2020年2月23日）。得獎作品將於2020年2月5日至2月23日止在花燈競賽展覽區展出，活動詳情可至台中市政府教育局網站（https：／／www.tc.edu.tw／）查詢「2020台灣燈會」。

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