林國慶昨再度於臉書公布對戰民進黨嘉義縣重量級立委陳明文的民調，以整體民調而言，林國慶以31.7%贏過陳明文的29.7%。但林國慶在新港鄉、溪口鄉慘輸陳明文。(林國慶FB)

嘉義縣山區立委選舉熱鬧滾滾，擬參選人林國慶昨再度於臉書公布對戰民進黨嘉義縣重量級立委陳明文的民調，以整體民調而言，林國慶以31.7%贏過陳明文的29.7%。但林國慶在新港鄉、溪口鄉慘輸陳明文。林在FB喊話「支持我住在新港郷和溪口鄉的朋友們加油喔！我們還有很大努力空間的！」

林國慶日前在《新聞龍捲風》提到做民調的事情說，對於政府公布的數字都特別漂亮，他說，「我這兩天才恍然大悟，我也有做民調，因為我做了兩家民調，數字都對我很漂亮，龍介還推薦我說，你去找別間做看看。」

林國慶表示「我真的，我去找別家，其中有兩家，業務單位跟我們說，你們有沒有要特殊性的用途?數字要不要配合你們?」他回對方說:「怎麼數字可以配合我們?」對方說，「我要什麼數字，他可以做什麼數字，從問卷的方式，就可以影響到對答，這樣就可以動手腳。」

林國慶再回，我說我是要真實性的，而且我問這兩家公司有沒有側錄?我之前做的公司，連續兩個月都有側錄的光碟片，我們可以去聽看看說林國慶的人，是很直接，還是有質疑?還是很堅定的，我們要去了解，這兩家竟然沒有側錄碟片給我們!而且價格多差不多五萬，就是有配合性的，「你要的數字我可以做!」

林國慶昨日在臉書公布對戰陳明文與國民黨許能通的民調，以整體民調而言，林國慶以31.7%贏過陳明文的29.7%，以及許能通的8.1%。但是林國慶在新港鄉、溪口鄉慘輸陳明文，他喊話「支持我住在新港郷和溪口鄉的朋友們加油喔！我們還有很大努力空間的！僅供支持者參考，不相信的朋友就當作我吹牛好了！」

(中時電子報)