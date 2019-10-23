小禎與名醫李進良（阿良）12年前奉女成婚，兩人多年來分分合合，2017年一度有世紀復合曙光，小禎主動曬出一家三口照，並用「我老公」稱呼李進良，也被爆搬家有意結束分居生活，但不久李進良就被爆和紅粉知己田欣赴曼谷，阿良解釋是研討會行程，隔年李進良又被目擊現身田欣畢業典禮，小禎無奈回應：「就當娛樂新聞看吧。」

據《聯合報》報導，小禎今證實已簽字離婚。兩人2017年傳出有復合希望，小禎有意生二胎，但小禎受訪後十幾天李進良就被拍到和田欣飛往曼谷，小禎當時不願多談，將回答權交給阿良，隔年除夕小禎和阿良、女兒一家三口難得和媽媽秀秀、弟弟胡釋安團聚吃團圓飯，更被視為復合進度前進一大步，但同年6月，李進良又爆現身田欣EMBA畢業典禮。

對此，李進良當下沒多解釋，11天後小禎出席活動，表示自己沒有多大感覺，也沒吃醋，直說：「I don’t care」，但透露阿良有傳訊告知她遇到記者，但她沒什麼好說的，苦笑說：「就當娛樂新聞看吧」。2018年10月小禎突然在臉書發文，寫下：「慶祝了吧～～我確定一輩子一個人了！」，錄影時她回應：「對啊！我一直都一個人啊！」，被視為復合傳出變數，今確認離婚，也算為這樁婚事正式畫下句號。

(中時電子報)