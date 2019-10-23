澎湖秋天最浪漫，澎湖縣旅遊處行銷秋冬觀光應景推出「蒙面」主體遊程，以西遊戲故事包裝「蒙面迎風嬉遊趣」活動，選定全球百大綠色旅遊勝地南寮村場景，打造今年秋冬最瘋狂的海島尋寶之旅。

澎湖東北季風冷冽，農婦下田耕作多以蒙面頭巾遮蔽臉部阻絕風沙侵襲，蒙面特色儼然成了澎湖農村最具風味的鄉土文化。

今年秋冬澎湖旅遊，縣府主打美食風味餐與蒙面文化之旅，相中湖西鄉南寮村傳統農村之美，結合在地鄉土風情及人文特色形塑深度旅遊行程，以蒙面意象發想，規畫一系列主體體驗樂趣。

尤其將蒙面元素融入西遊記故事，打扮澎湖吉祥物「雀媽」、「菊妹」、「樹爸」、「斑哥」、「蒙面俏妞」變身「唐僧」、「悟空」、「八戒」、「悟淨」及「蒙面女兒國」，嶄新蒙面主題情境呈現澎湖獨具風味新文化。

「蒙面迎風嬉遊趣」將於11月起至明年1月12日每周5及周日登場，11月17日、12月22日及1月12日再加碼推出限定尋寶活動；23日活動率先揭開序幕精采預告。

澎湖縣旅遊處熱情歡迎您跨海來作客，迎風挑戰農村尋寶樂，限量1000人報名活動免費贈送獨家蒙面頭巾及專屬體驗等超值優惠，歡迎搭配國旅補助方案全家出遊，今年秋冬澎湖旅遊最有趣。

(中時 )