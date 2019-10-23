生動活潑的內容，吸引許多人觀賞。「大事件劇場」提供

演出深受學生歡迎。「大事件劇場」提供

演出場埸爆滿。「大事件劇場」提供

畢業於樹德科技大學表演藝術系的宮能安，初入社會投身演員行業，一度因為演員收入不理想轉入教職工作，萬萬沒想到一堂與國中學生分享關於生命的表演課，讓他從2016年開始，至今已巡迴超過400場。 他相信，從自己的生命經驗提供許多可能與觀點，更能引發共鳴並帶來影響力。

宮能安以專長的戲劇表演形式，結合自身對於當代社會議題的想法，改編法國經典文學《小王子》的《地球人遇見小王子》作品，以一個說書人的角色帶領觀眾一起體驗小王子的旅程，學生熱烈反饋在家庭聯絡簿上，因此引起學校老師們的關注與推薦。宮能安開始到各校巡迴及分享旅程，從高雄到北台灣，從全台灣到上海及加州，演出對象也從國中生推進到大學生，甚至各界社會人士。

某個深夜，宮能安在臉書接到巡迴過的學校老師來信表示，某學生因家庭因素離家出走，由於該學生非常喜歡宮能安到校演出的《地球人遇見小王子》，校方希望能透過他連絡；這位學生竟真的願意卸下心防與宮能安聊聊，進而協助校方與家長成功連絡到學生。事後朋友戲稱，他從演員變成老師，現在還身兼「超級任務」主持人。

他回到演員身份後，近年接演幾部劇場作品，同時開始經營自己的網路頻道。因影片幽默風趣，又吸引一批粉絲關注，10月26日起，將與演員楊子儀一起開創新頻道「宮能楊子」，宮能安說，只要能帶給別人力量，不管是什麼身分都很值得。

《地球人遇見小王子》將在今年年底12月21、22、28、29日，分別在高雄大事件劇場與台北華山文創園區拱廳舉辦，演出詳情可洽宮能安粉絲專頁，或上兩廳院售票系統。

(中時 )