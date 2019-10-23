香港反送中的導火線「殺女嫌犯陳同佳」今公開受訪表態有意來台投案，但蔡政府卻卸責反稱港府和陳同佳此舉有政治疑慮。和今年中5月說法有極大的落差。府院黨全體急轉髮夾彎的做法，讓台灣人全看傻眼。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，我方檢警要赴香港逮押通緝中的陳同佳，實際上幾乎不可能辦到。

蔡政府一開始知道陳同佳要來台投案時，非常不以為然，還批評是「陰謀啦！」行政院長蘇貞昌還說「可以在香港過好日子，怎麼可能會來？」就是不想要行使中華民國的司法管轄權。國安局長邱國正今上午在立院備詢時坦言，陳同佳案不得不考量其中政治動機，且承認其中必有詐。

黃暐瀚今上廣播談話節目，大談香港「反送中」事件的源頭，港人陳同佳在台殺女友案。他認為，從樂見修法，到反對送中，五月的陸委會，不願當港府「修法的理由」，公開強調，不用修法，直接把人送來就好。蔡政府對於「陳同佳事件」態度一直飄移，要又抓人，又不敢收人，怕有陰謀，怕會上當。

至於上什麼當呢？如果台灣香港有正式的引渡條例，願意用「政府對政府」或說「國家對國家」的方式，將犯人引渡來台，這自然最好，他舉雙手贊成。但問題是，那邊是中國大陸的「香港特區」，是北京可以指揮的地方，「要跟陸方有正式引渡條例，雖是正辦，但現實上有困難，在沒有正式引渡條例的情況下，怎麼辦呢？」

而外傳有人稱此一說是「移交」。說無法引渡，變成「移交」，黃暐瀚指出，那就是中央對地方，是矮化。這他同意。

黃暐瀚強調，但現在陳同佳，是出獄之後，要自行來台投案（已知犯案者，無法滿足自首條件），這哪裡是移交？為什麼部分網友要混淆視聽？簡單的說，陳同佳投案，既不是引渡，也不是移交，就是「通緝犯投案」。政府派檢警赴港要「押人」，「實際上，也辦不到」。

黃暐瀚反問，如果香港可以同意台灣警察，到香港去「逮捕」一位「非罪犯」，那改天香港警察可不可以來台灣，抓走路上隨便一個台灣人？可能嗎？政治髮夾彎，計算的，都是選票，這點明明白白。

他也說，英粉們要怎麼呼喊「傑出的一手」？那是英粉的自由，身為中華民國的國民，他也樂見看到總統「傑出露一手」！「那就請總統表現給大家看，陳同佳事件，她能有多厲害？多高手？」。

(中時電子報)