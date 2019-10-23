慶山建設贈英語繪本給豐原區國小。（陳淑娥攝）

慶山建設捐贈書籍近2000本，全由國外進口。（市議員陳清龍服務處提供／陳淑娥台中傳真）

慶山建設公司推動閱讀今年邁入第14年，今年繼續與台中市議員陳清龍服務處共同辦理贈書，首度嘗試捐贈全英語繪本給豐原區10所小學；陳清龍表示，捐贈選用書籍是國外進口原版優良繪本著作，盼透過師生、親子共讀，提升閱讀量能，讓贈書更具意義。

慶山總經理陸鴻慶表示，過去大都以中文書籍為主，也曾捐贈過點字繪本讓啟明學校視障生閱讀不受障礙，隨著學校雙語教育的推動，希望以在地企業之力協助學校的英語教學教材資源，以利英語老師課程應用。

教育局長楊振昇表示，台中市積極推廣雙語教育，透過逐年增聘外師、媒合私校資源共享、加強雙語師資培育、落實雙聯學制、成立國際雙語實驗班、強化學生國際交流等6大面向培養學生外語能力。

陳清龍表示，近年來英文繪本是非常熱門閱讀書籍，此次捐贈選用書籍皆從國外進口原版的優良繪本著作，每一著作數量均以30本為基準，贈書金額近60萬元。

陳清龍指出，這次贈書以國小學童為主要推動對象，針對不同程度需求，捐贈英語書籍也分成初、中、高階段的繪本，有助老師、學童選擇程度相當的繪本作為學習教材，而選贈的繪本中，多本都榮獲凱迪克童書金獎、銀獎、美國圖書館協會優良童書大獎、紐伯瑞銀獎、英國凱特格林納威獎等知名童書獎項的肯定。

台中市繁榮葫蘆墩促進會將於11月2日晚上7點，邀請將英語繪本帶入課堂中的老師李貞慧在葫蘆墩文化中心演講廳分享，歡迎所有重視雙語教育的市民共襄盛舉。

(中時 )