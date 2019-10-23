民進黨立委今天在立法院經濟委員會上提案刪光漁業署所列之明年度7225萬元罰款歲入，引發農委會主委陳吉仲不滿，表示無法接受該項歲入被刪為0元，強調若砍光台灣恐無法向歐盟交代，最終在雙方討論下，決定將歲入減少至2000萬元。

由於漁業署訂定明年罰款收入7225萬元較今年增加2551萬元，讓許多中南部民進黨立委跳腳，因此當今天經濟委員會審查到預算時，莊瑞雄、蘇震清、賴瑞隆、邱志偉等人皆主張將歲入降為0元，並強調政府不應與人民對立，應以宣導代替開罰。

立委莊瑞雄質疑，政府為了撕掉歐盟黃牌的標籤修正漁業三法，現在讓漁民都反彈，呼籲政府不該與人民對立；賴瑞隆則指出，政府的目標應是鼓勵漁民改善，而不是把漁民罰到倒、罰到垮；邱志偉則說：「難道預算收入編成0元，漁業署就不能執法嗎？」

陳吉仲則反駁，指若漁業署沒編預算，外界會認為農委會沒有決心執行漁業三法，且這樣他無法向歐盟交代，但是有編也不一定要完全執行，可以考慮降低執行率。但無論如何，農委會堅持要編列歲收，未來也會想方法補助漁民損失。

(中時 )