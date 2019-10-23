「給他魚吃不如給他釣竿！」富邦慈善基金會贊助352萬8千元給新竹縣政府，共同辦理「閃耀青春．家庭夢想啟飛」希望存摺3年脫貧計畫，協助竹縣低收及中低收入家庭3年自力脫貧，富邦慈善基金會總幹事許秀寬強調，竹縣率先試辦，希望能成為示範。

許秀寬和富邦證券中部區副總經理黃宏祥，將捐款352萬8千元的支票看板，贈予縣長楊文科和社會處長李國祿，正式啟動希望存摺3年脫貧計畫。

縣長楊文科說，「給他魚吃不如給他釣竿」，與富邦慈善基金會合作規畫脫貧方案，教導如何存款等就是教導如何釣魚，幫助弱勢家庭翻轉人生。

這項計畫扶助對象以有高中、大學以上在學子女的家戶，預期每年服務50戶，為期3年讓經濟弱勢家庭建構具備財商知能等無形資產脫貧能力。

富邦慈善基金會許總幹事許秀寬表示，這次合作方案依照3年期目標與任務，要協助家長與子女們組成財富團隊，將財務改變視為全家共同合作的目標，最後達成個案、企業及政府共同「攜手脫貧」，幫助弱勢家庭孩子們順利邁向脫貧之路。

(中時 )