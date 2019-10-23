藝人胡盈禎（小禎）和李進良結婚12年，兩人育有12歲的女兒Emma，在10餘年的婚姻中，男方頻繁偷吃，2012年女方決定分居，後來又傳為女兒復合，不過昨爆出他倆已簽字離婚，雙方均向媒體證實，將結束這段歹戲拖棚的婚姻關係，接下來李進良可大方扶正萬年小三田欣，小禎的護花使者丁春霆也浮上檯面。

丁春霆是男星丁春誠的哥哥，職業是壁紙小開，目前小禎跟丁春霆正在穩定朝情侶的方向發展中，兩人關係在藝人朋友圈也不是新鮮事，23日佩甄跟季芹出席新節目《媽媽好神之俗女家務事》開播記者會，當中佩甄跟小禎是超級好姊妹，被問到丁春霆為人如何，佩甄笑說：「我非常喜歡丁丁（丁春霆），他要繼承家業。」說完被一旁季芹虧：「講得好像你要進門。」佩甄接著說：「我現在也過得不錯啦，先讓給她（小禎）。」

佩甄還說丁春霆人很好、很照顧朋友，還會外送吃，對他們這段感情樂觀其成，也覺得相當速配，至於以朋友角度看，小禎這回是否真愛降臨？佩甄說：「女生青春有限、生育能力也有限，是否是真愛還是要先從朋友開始。」

小禎目前跟經紀人飛到法國，幫雜誌拍攝保養產品，會去一周，她落地後回覆：「基本上目前就是等待阿良（李進良）有時間我們就再到戶政事務所完成程序。」其他未多做回覆。

(中時 )