台灣原生植物保育協會與基隆武崙國小合作於23日辦理校園諾亞方舟計畫。（吳康瑋攝）

台灣原生植物保育協會與基隆武崙國小合作於23日辦理校園諾亞方舟計畫。（吳康瑋攝）

台灣原生植物保育協會與基隆武崙國小合作於23日辦理校園諾亞方舟計畫，並偕同國泰慈善基金會、基隆市永昌扶輪社、武崙里辦公處、外寮里辦公處及漢聲廣播電台等社會團體，與全校師生逾400人，在基隆這塊土地一起種下2000株包括喬木、灌木、藤本及草本植物等台灣原生種植物，並希望學生們可以藉此機會在校園就近認識原生種生態，認識自己的故鄉生態。

台灣原生植物保育協會與基隆武崙國小合作於23日辦理校園諾亞方舟計畫。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

武崙國小校長楊坤祥受訪時說，這次學童在教師們的指導下，在校園裡將小小的樹苗種進土裡，並在掩埋好後澆水，讓學生們能實際體驗原生物種的美，也將生態保育的觀念與學生生活經驗相結合，帶領台灣攜手進入環境植被永續生存的理念。

台灣原生植物保育協會與基隆武崙國小合作於23日辦理校園諾亞方舟計畫。（吳康瑋攝）

台灣原生植物保育協會指出，透過計畫並強力營造生物多樣性的生態校園，為協助學校進行原生物種的復育與保存，也讓大家意識到浮根破壞地面、易傾倒、花粉引發氣喘等問題，更讓學生在校園種下樹苗，希望他們能在原生物種的生態中快樂成長，現場學童們紛紛展開笑容互相協助著慢慢地千株植被種進土裡，共同完成這件壯舉。

台灣原生植物保育協會與基隆武崙國小合作於23日辦理校園諾亞方舟計畫。（吳康瑋攝）

台灣原生植物保育協會與基隆武崙國小合作於23日辦理校園諾亞方舟計畫。（吳康瑋攝）

(中時 )