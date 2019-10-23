竹北東興圳景觀再造二期工程由縣長楊文科（右二）等人動土正式開工。（羅浚濱攝）

縣府爭取前膽建設補助9千萬元的「竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第2期工程」，以民俗公園、番仔寮公三公園及汾陽堂3塊基地，因地制宜設計景觀設施，23日由縣長楊文科、客委會副主委楊長鎮及地方人士熱鬧動土，明年9月完工將為竹北增添多處新亮點。

楊長鎮表示，東興圳景觀改善計畫是結合地景紋理、傳統民居建築及歷史文化的綜合性工程，全力保存伯公廟、圳路、伙房等傳統空間元素，值得作為全國未來開發的模範。

縣長楊文科表示，東興圳景觀再造1、2期工程總經費2億元，在原有公園基礎上加入更多自然生態與樂活概念，不但提升公園質感，也將竹北打造為兼具文化深厚意涵的城市。

規畫單位說明，2期工程在民俗公園的問禮堂、林家祠前埕外將設大片景觀池，呼應傳統建築，並具導引雨水的滯洪功能。交大客家學院北側綠39水圳，則規畫有下通廊，用路人可沿著水圳安全穿越自強南路連接至公28公園。

汾陽堂修繕附屬建築，增加再利用的活動使用空間，前方綠地規劃興隆國小通學步道，讓學童安全上學和回家。

番仔寮的公三公園，有土牛溝遺址和灌溉分水用水汴頭，規畫兒童戲水設施，保留的2層樓RC建築與紅磚屋，將整修為水圳故事館，提供社區閱讀、文史展覽、共餐、教室等多功能公共空間。

(中時 )