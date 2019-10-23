香港命案兇嫌陳同佳在台殺害女友一案來台投案爭議。國民黨主席吳敦義（圖）23日在國民黨中常會發表談話，痛批為了政治考量而不辦殺人嫌犯，蔡政府嚴重失格，自知民怨不已才演出髮夾彎大戲，蔡政府可以說無能至極。（王英豪攝）

國民黨今天召開中常會，蔡政府處理陳同佳投案事件引起討論，在中常委姚江臨等人提案下，黨主席吳敦義除指示智庫、文傳會、立法院黨團持續要求蔡政府應依法行政，以捍衛我國的「司法正義」及「司法管轄權」，並點名陸委會主委陳明通、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥必須為一再踐踏國家司法主權，下台負起政治責任，蔡總統及行政院長蘇貞昌須公開道歉。

中常委姚江臨等人今在中常會提案，指在台涉嫌殺人棄屍的港人陳同佳表達願意來臺投案，蔡英文政府竟悍然拒絕，令國人錯愕；昨天蔡政府改口赴港押人返臺受審，前後反覆決策搖擺，國民黨應彙集智庫、立法院黨團、文傳會及外界多方力量，共同對蔡政府的決策反覆，司法標準一變再變，予以強烈譴責，且應要求相關首長必須為此下臺，負起政治責任案。

吳敦義除指示智庫、文傳會、立法院黨團持續要求蔡政府應依法行政，也呼籲蔡政府應說清楚講明白，為何遭到我國通緝的陳同佳願意來台受審，蔡政府之前拒絕，後又決定赴港押人？誰是司法政治化的幕後黑手？為何讓我國的司法有雙重標準？他強調，絕對不能讓中華民國變成殺人犯的犯罪天堂，更不能讓嫌犯逍遙法外。

吳敦義強調，內政部長徐國勇接見被國人高度質疑可能是中共代理人的國策顧問黃承國及大陸政協委員，到底談了什麼？徐國勇必須公開對外說明。此外，陸委會、內政部、法務部等相關首長必須為一再踐踏國家司法主權，下台負起政治責任，蔡總統及行政院長蘇貞昌須公開道歉。

此外，中常委林榮德等人提案指出，營利事業自107年度起營所稅增加3％，允應全數回饋專用於事業員工加薪之用，以提高勞工所得，助解低薪問題，鼓勵青年結婚生子，刺激消費，企業人才也得穩定創造三高贏案，提升韓國瑜同志吸引年輕人的政策。

(中時 )