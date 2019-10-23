遠東科大師生和網美老師戴妙純（左前）互動熱絡，氣氛嗨翻天。（遠東科大提供／劉秀芬台南傳真）

因應少子化衝擊及新媒體崛起趨勢，科技大學紛紛投入創意教學，台南遠東科技大學開設「網紅行銷」課程，邀台南網紅界傳奇IG網美戴妙純傳授素人變網紅祕訣，現場直接要求同學拿出手機實做，實際演練IG增粉的訣竅，新穎上課方式，深受好評，引來多系師生參與，現場爆滿。

戴妙純原本是一位健身教練，因熱愛美食故閒暇之餘，經營美食部落格，由於善用新聞議題操作，一夕之間粉絲爆衝多出兩萬人，並且一路攀升。

賴妙純表示，一般人對於網紅都有錯覺，以為每天穿得美美到處玩，就有高收入，殊不知每位網紅背後所付上的各樣時間金錢壓力成本，也是十分可觀。她曾經在兩天內必須行完10家餐廳的品嘗經驗，不但要自備車資住宿，還要精算時間規劃，才能拍照、後製、PO文如期完工。

此外，長期品味大量美食，體重管理亦是重點，賴妙純因此每天花大量的時間運動健身，才能維持鏡頭前美好身形。

賴妙純鼓勵同學，要瞭解時事增廣見聞，才能保持議題新鮮與帶動關注。最重要是自律性的培養，網紅生活缺乏外來環境的制約，必須從年少時培養為自己負責任的態度。

商管暨設計學院胡曉菁副院長表示，遠東科大將「網紅行銷」課程列為院必修科目，是因應新媒體當道的現實環境，無論各行各業，傳統行銷方式已無法有效獲利，即將進入職場的大學生，必須瞭解自媒體的運作。「素人變網紅，網紅成媒體」已是不可逆的態勢，但危機亦是契機，反而給商管類群的科系有更多發揮的空間。

(中時 )