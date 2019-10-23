過去苗29線經常發生石虎路殺事件，苗栗縣府農業處才在沿線設置保護鐵絲圍籬，防止石虎穿越馬路發生意外。〔謝明俊攝〕

其中一具被竊石虎相機，裝置在鐵網圍籬內，依然被偷。〔謝明俊攝〕

另一具相機裝在長滿雜草的溝渠牆上，由入口步行約50公尺才可到，依然被偷。〔謝明俊攝〕

石虎相機裝置地點多半是雜草叢生的隱密處，竊賊還能一一偷走，農業處長陳錦俊認為有針對性。〔謝明俊攝〕

苗栗縣驚傳拍攝石虎紅外線自動相機遭竊多達38台，23日上午，多名苗栗縣議員邀集縣府農業處、竹南警分局等單位，前往相機失竊最嚴重的苗29線導會勘。農業處長陳錦俊氣憤表示，相機多半設置在非常隱密的地點，竊賊竟能將苗29線道沿線相機偷個精光，顯示竊賊是針對性行竊。議員們也義憤填膺呼籲竊賊交回相機，並要求警方儘速破案，負責查辦的竹南警分局也表示已擴大調閱路口監視器來清查可疑犯嫌。

據縣府農業處統計，目前遭竊的紅外線自動相機共有38台，其中失竊最多的區域是在苗29線道沿線，共有15台， 另外，台3線有10台，台13甲線9台、卓蘭大安溪生態公園2台，台61線後龍路段2台。由於失竊相機是專門用來紀錄石虎出入情況，可供研究單位統計估算石虎族群數量，失竊後已嚴重影響石虎保育工作進行。

其中苗29線縣道，是連結苗栗市經國路與後龍台1線的重要幹道，路旁緊臨後龍溪，原本就是石虎重要覓食飲水的區域，過去曾發生多起石虎路殺事件，縣農業處為此還特地在沿線設置保護鐵網，防止石虎穿越馬路，改由道路下方生物廊道通行至溪畔，因此才在沿線裝置多具相機來紀錄石虎蹤影，不料卻一口氣被偷走15台。

石虎相機被竊引發苗栗縣議會國民黨團嚴重關切，23日一早，包括苗栗縣議員余文忠、韓茂賢、張顧礫、徐功凡、張志宇、楊明樺等多人，邀集縣府農業處及轄區竹南警分局，前往苗29線道會勘失竊相機現場。農業處長陳錦俊表示，這些相機裝置的地點，非常隱密，常人難以發現，竊賊竟然有辦法將沿線15具相機偷個精光，顯示竊賊了解裝置相機位置，並且還費了不少功夫偷竊，他認為竊賊是針對性的行竊，明顯別有用心。

農業處自然生態保育科長張葦帶著議員親自勘查被竊相機裝置地點，其中一具是裝置靠近路旁人行道，當初是為了記錄石虎可能遭路殺原因而設，需打開鐵網圍籬門才能夠進入行竊。另一具相機是設在非常隱密的排水溝渠，從入口走到溝渠足足有50公尺，沿途雜草密布，竊賊竟能夠找到相機並竊走，顯示竊賊非常有心。

陳錦俊進一步指出，這種紅外線相機每台約要1萬元，因是用在專業用途，所以一般民眾拿到手也難以使用，竊賊要銷贓會有困難，而且被偷數量高達38台，他懷疑竊賊是故意竊走相機，意圖破壞苗栗石虎保育工作。苗栗縣議員們也聯合發聲，希望竊賊能儘速送回全部相機，以利苗栗保育石虎工作推行。

(中時 )