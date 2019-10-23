民進黨今天召開中執會，討論不分區立委提名委員會名單，會中通過由黨主席卓榮泰擔任召集人，委員會成員包括包括總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、文化部長鄭麗君、行政院前副院長林錫耀、基隆市長林右昌、總統府資政陳博志、民進黨仲裁會委員陳傳岳，預計不分區立委提名的名單11月初完成，並提請中執會通過。

民進黨今中執會過程平順，僅開20分鐘就結束，民進黨發言人李晏榕會後轉述，會中有人提議增加提名委員人數，也有人對鄭麗君擔任委員提出質疑，卓主席認為鄭麗君是文化界代表，會中雖由人發言，但沒什麼討論，順利通過不分區立委提名委員會名單。

卓榮泰表示，為彰顯執政團隊共同參與此次不分區立委提名，7名委員涵蓋不同領域及專長，來自執政團隊、司法、財經、文化等不同領域，兼顧執政團隊與黨政系統的代表性，也期許提名委員屏除個人情感，站在全黨、選戰和國會功能的高度，來考量不分區立委的提名策略。

對於不分區立委候選人名單，卓榮泰提出3項原則，第1應該要有國會戰力，包括能夠與社會對話及議事折衝協調的能力；第2要代表全黨集體議事，貫徹黨的基本主張；第3要為國家整體利益考量，而非代表某特定團體。

卓榮泰強調，不分區立委被提名人要以黨綱為核心，積極執行全代會通過的「社會同行、世代共贏」決議文四大主張，作為未來行動綱領；並且能夠藉由號召力、影響力及組織動員力，鞏固總統、區域立委及政黨三個票源。

(中時 )