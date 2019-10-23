台灣民眾黨不分區立委擬提好提滿34人，而不分區的海選已於20日截止，黨祕書長張哲揚、黨發言人陳思宇23日舉行記者會表示，共有268人報名，經過書面審查後，43人進入決選，會在10月底完成面試，並於11月2日前，公布不分區立委名單。

張哲揚表示，民眾黨自5日至20日海選不分區立委，其中以男性居多，占231人、86.1％，女性則是37人、13.9％，年齡多集中於36至40歲，達57人、21.03％，學歷以大學以上為主；另外，以報名社福衛環委員會22.4％最多，其次是19％、教育文化18.7％。

陳思宇說，268人報名後，交由選舉策略委員會9名委員進行書面審查，篩選出43人，並將於27至29日進行第2階段面試，由黨主席柯文哲帶領7名提名委員會委員對43人直接面試，最後透過中央委員會決議後，於11月2日前公布不分區名單，屆時公布的不分區名單，也會包括自提的人選，希望一次就把34人公布出來。

張哲揚也提到，268人中，不乏有留美、留日、留英的教授、會計師，也有的當過民代、立院助理，藍綠背景的也都有，不過沒有統計藍綠背景的比率，但若被提不分區，是一定要入民眾黨的。

張哲揚強調，不分區會提滿34人，至於海選和自提的各占幾人，還沒有討論。針對市府顧問蔡壁如是否是不分區第一或安全名單？張說，還沒決定、不清楚。

至於區域立委人選，張哲揚說，現在已提18人，陸續還會再接洽，其中北市4名、新北1名，大致上是這樣了，但也不排除繼續推；由於11月18日是中選會登記，這個日期前不排除有第3波區域立委提名。

(中時 )