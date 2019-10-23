新竹市長林智堅23日在市警局治安會報中，頒獎表揚5名績優員警及6名攔阻詐騙優良事蹟行員，指新竹市治安評比超越六都，居全國第二，是歷年來最佳成績，並宣布將編列專款預算，明年全面補助外勤警察免費健康檢查。

「治安是幸福城市的基礎，警察同仁健康，是城市治安的基礎！」林智堅說，明年起全面擴大員警健檢補助，包括放寬補助對象、增加補助金額及頻率、及針對外勤員警不分年齡均納入補助對象，市府會做警察最強而有力的後盾，守護這些城市英雄的健康。

林智堅表示，他非常重視警察的健康，上任以來推動「挺警123」，為警察顧健康、添裝備、補人力，明年起全面補助外勤警察健康檢查為「顧健康」。

市警局長鄧學鑫表示，明年起除現行市府每年核配129個名額外，市警局所屬838名外勤員警全數納入補助，受惠人數增加7倍，特別商請國軍新竹醫院和國泰醫院，首創量身規畫專屬員警的健檢方案，包含運動心電圖等必檢項目，盼為員警的健康把關。

(中時 )