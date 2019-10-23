為促銷館內餐飲，美麗信花園酒店「雨林」餐廳將自11月1日起至11月30日，推出「光棍美食月˙海鮮吃到飽」限時活動，不分平假日推出「1+1雙人用餐」享85折優惠，「1+1+1+1四人同行好康」享75折；此外，11月11日(一)當日兩人同行用餐竟然只要1111+10%。

「雨林」餐廳原價：平日午間每人780+10%、平日晚間每人880+10%，假日午、晚間每人980+10%，現正舉辦的義大利美食節，除了有許多義式美食滿足饗客味蕾外，還有豐富配料的海鮮桶無限吃到飽，再配上冰涼生啤酒無限暢飲。

美麗信花園酒店提醒，優惠價格皆需加收原價10%服務費，同時客人必須事先訂位。另外，專案不得與其他優惠活動及餐券合併使用。因每人體質不同，海鮮請酌量食用以免造成身體不適。平日定義為週一至週五午間，假日定義為週五晚間起至週日晚間止。

(工商 )