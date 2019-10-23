養父帶著養女來跟姊姊重逢。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

日前一名少女到台東縣警局太麻里分駐所問路，由於詢問地址偏僻，不像一般觀光客會去的景點，經詢問才得知少女想尋找從小被領養後就再也沒見過面的姊妹，經警方熱心協助聯絡，終於讓少女如願以償手足重逢。

大武警察分局太麻里分駐所警員蘇柏魁值班時，1名揹著背包的女子進入該所問路，由於女子詢問的地址位於偏遠的金針山區，在蘇員細心追問下，女子拿出泛黃的領養證明書表示，自己是想找從小被領養後就再也沒見過面的妹妹，所以要先找到領養妹妹的黃姓養父，但是她按地址去找卻找不到位置。

員警在了解事因後，將事情轉知所內各警勤區同仁，恰好警員林秀壯認出黃姓養父，立即幫忙連繫並告知詳情，隨後黃父帶著養女趕來分駐所讓姊妹倆相認，手足團聚畫面員警看了相當感動，女子最後離去時轉身鞠躬致謝，感激員警的幫忙讓她能夠尋回分離多年的妹妹。

台東縣警局大武分局表示，協助民眾找尋失散的親人，也是警察為民服務工作項目之一，民眾如有遇到任何治安、交通等問題，可撥打110報案專線，或是向附近分駐(派出)所請求協助，警察永遠是您最值得信賴的朋友。

(中時 )