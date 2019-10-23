國民黨中常會下午通過開鍘鄭佩芬，鄭的「罪狀」也曝光。（黃福其／攝）

國民黨下午召開中常會，至3點20分尚未結束，但據了解，會中無異議核備中央考紀會提報開除黨內新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬的黨籍案，兩人被開除黨籍的「罪狀」也曝光，其中李正皓被指批評造謠韓國瑜、嚴重影響立委選情的「兩大罪狀」，鄭佩芬則是破壞吳敦義、韓國瑜、連戰及馬英九等人聲譽，嚴重影響團結。

據悉，儘管與李正皓交情甚篤的台北市議員徐巧芯，今早向媒體表示「這時候開除年輕黨員，對選情可能沒有加分」，不過下午中常會中，與會中常會對開除李、鄭黨籍都無異議通過，沒人為兩人說情，還有中常委私下表示，黨已給過李「留校察看」的機會，況且李過去雖是國民黨的青年，但只是其一，不能以李的言論視為所有國民黨青年的聲音。

據考紀會提報中常會的資料指出，新北市委員會黨員李正皓多次在政論節目，以影射或臆測方式抹黑本黨以及韓國瑜同志，更於108年9月27日政論節目《關鍵時刻》以「朱立倫和郭台銘有了共同的恐懼『那個人叫做韓國瑜』，或是韓國瑜背後的中國勢力」等等不實言論批評造謠。經所屬黨部紀律委員會審議後，認為該員違反「黨員違反黨紀處分規程」，建議開除黨籍處分。

資料也說，李員於新北市黨部紀律委員會建議黨紀處分之後，仍繼續在10月2日的《關鍵時刻》節目中造謠，甚至誣指「韓國瑜已經不在吳敦義的盤算裡」、「本黨立委在當時會因為5千萬政治獻金脫黨」，嚴重影響立委選情。

考紀會資料另指出，台北市委員會黨員鄭佩芬多次於政論性節目不實造謠，指控吳敦義主席造成本黨分裂，更在108年10月11日《年代向錢看》節目中造謠爆料：現在國民黨要把韓國瑜換掉也難，所以現在已經有傳聞指出，有可能要啟動換連3.0」，無故造謠本黨連戰同志及馬英九同志2004年選舉謠言，嚴重影響統提名參選人與本黨其他同志之聲譽，並破壞本黨團結。

考紀會除提報開除李、鄭黨籍，另提報前立委陳清寶因去年金門縣長選舉，多次擊黨及黨徵召長候選人楊鎮浯，遭停權2年的二次申訴案；台北市黨員歐陽禾英去年以無黨籍參選北市文山區樟新里里長，與民進黨市議員候選人簡書培懸掛聯合文宣，經開除黨籍後提出申訴。

考紀會指出，李、鄭的開除黨籍案，以及陳、歐陽的兩件申訴案，經提報108年10月17日第25屆中央考核紀律委員會第7次委員會議審議通過，分別同意開除黨籍、駁回申訴。

(中時 )