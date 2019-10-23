市府為改善竹蓮市場對面的頂竹圍公園及周邊環境，施作體健設施區，並有無障礙轉盤遊具、鳥巢盪鞦韆及碎石坑挖土機3項共融遊具，23日完工啟用，鄰近的兒童日間服務中心小朋友也前來體驗，市長林智堅協助身障孩童搭乘轉盤遊具，玩得不亦樂乎。

林智堅表示，上任後投入超過4.4億推動「進擊的公園」，預計活化22座公園，目前已完成16座，頂竹圍公園投入1030萬元設置無障礙人行步道和里民活動廣場，以「共融遊具」讓大小朋友都能一同遊玩和訓練體能。

心路基金會主任楊玉玲表示，兒童日間服務中心身障孩子上戶外體能課，都要以輪椅或助行器走近半小時到新竹公園，如今頂竹圍公園有沙坑和無障礙旋轉盤，孩子在戶外運動的時間也更充裕，「期待他們能跟一般小朋友共同玩耍」。

城銷處長顏章聖表示，市府去年投入頂竹圍公園改造計畫，新增77個機車停車格，讓人行道路權回歸民眾，設置滑步機體健設施，並有無障礙轉盤遊具、碎石坑挖土機3大共融式遊具，讓大人、小孩、長輩及身障者能在這裡享受生活。

(中時 )