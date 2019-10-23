宜蘭縣南方澳跨港大橋1日斷裂崩塌，除造成6名外籍漁工不幸罹難外，南方澳漁船因而進出受阻，經軍方等單位搶修後開通臨時航道，今天（23日）台灣港務公司表示，新臨時航道預計在明天下午開通，朝10月底完成拆除作業的目標不變。

基隆港務分公司副總工程司沈光青表示，跨港大橋拆除的難度在於橋面板切割，原因在於橋面板崩落後變形，加上臨時航道進出的漁船會帶動波浪，橋面板是「既變形又晃動」，鑽石鏈鋸切割時常發生卡住的狀況。

工程人員決定同時採用乙炔、鑽石鏈鋸切割，並且增加工班，以及克服水下切割作業的困難，讓切割橋面板作業順利。沈光青表示，原本開通的臨時航道寬有12公尺，水深4.4公尺，預計24日下午可望開通新的臨時航道，新臨時航道位於豆腐岬側，水下橋面板經切割吊離後，水深可恢復原先的6公尺，寬度則達到23.5公尺。

沈光青表示，雖然新臨時航道比原先的臨時航道多了將近一倍寬，但考量漁船作業安全，仍計畫讓漁船採「單進單出」作業；跨港大橋豆腐岬側（東側）拆除作業完成後，作業面將移至移山路側（西側），移山路側還有77公尺的橋面板尚未清除，拆除目標仍是10月底完成，恢復原先的100公尺寬的航道。

(中時 )